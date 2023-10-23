Рахимов объяснил причину, почему не стал возвращать Дзагоева в «Рубин»

Казанский «Рубин» не стал снова приглашать, так как на его позицию уже было несколько футболистов в составе.

«У Алана хорошая карьера. И игрок он классный, и мастерства у него достаточно, но так сложилось. На тот момент мы уже имели понимание, какие у нас есть игроки на этой позиции. Может быть, могли вернуться и к Алану, но, к сожалению, вот так получилось. Очень рад, что он подписал контракт с новым клубом, потому что ему еще рано заканчивать, нужно играть», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

Алан Дзагоев дебютировал за греческую «Ламию» в чемпионате в эти выходные. Его новая команда обыграла ПАС (2:1). Сам Дзагоев вышел на поле на 79-й минуте.

Напомним, что он перешел в «Ламию» в сентября в качестве свободного агента после того, как у него завершился контракт с «Рубином».