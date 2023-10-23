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    Хлусевич: В «Спартаке» нет никаких конфликтов

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    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал информацию о конфликте нападающего Александра Соболева с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

    Даниил Хлусевич
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    Даниил Хлусевич

    «В команде нет никаких конфликтов, у нас все хорошо. Кстати, вообще не понятно, откуда рождаются разные слухи, но у нас все великолепно. Саша Соболев все время тренировался.

  • Абаскаль дал комментарий по поводу конфликта с Соболевым
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    • Наверное, можно всегда лучше по результатам. Если бы мы выиграли все матчи из всех возможных, тогда бы это было топ. Поэтому есть куда стремиться. Еще рано говорить о том, на что можем претендовать в этом сезоне», — приводит слова Хлусевича ТАСС.

    «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

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