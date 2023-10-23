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    Бубнов о победе «Спартака»: Абаскаль наконец использовал на максимум потенциал полузащитников

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    Экс-футболист Александр Бубнов назвал причины убедительной победы «Спартака» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги с «Пари НН» (2:0).

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    «Хозяева выглядели убедительнее и закономерно победили. Гостям повезло, что они пропустили второй гол только перед финальным свистком, красно-белые наиграли на большее. Счёт на табло не соответствует ходу игры. Футболисты "Пари НН" должны благодарить Артура Нигматуллина за отличные сейвы.

    Команда Юрана играла в своём стиле, но встреча у неё не получилась. Гости ничего не создали в контратаках. Их козырь оказался бесполезен в Москве. Но претензий по самоотдаче к "Пари НН" быть не может. Команда выложилась на полную катушку. Хозяева были просто сильнее.

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    Единственное, защита нижегородского коллектива действовала ниже возможностей. Особенно неуверенно выглядел Гоцук. Капитан команды уже на первой минуте мог стать виновником пропущенного гола, хорошо, что подстраховал Александров.

    Он неправильно оценил ситуацию, отдавая мяч вратарю. Нужно было делать пас на Александрова. После этого капитан нижегородцев много нервничал, что ему несвойственно.

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    • Зачем-то даже стал разговаривать с судьей на повышенных тонах в концовке игры, когда нужно было сравнивать счёт. Вторая жёлтая Кирилла — это ошибка судьи. Рефери обязан был останавливать игру, когда Мозес ударил Александрова по лицу.

    Причина удачного результата "Спартака" кроется в том, что Абаскаль наконец использовал на максимум потенциал российских полузащитников, которые очень мобильны, мотивированы на победу, а также хорошо технически оснащены. К легионерам же в последних встречах были вопросы.

    Неслучайно главный тренер практически полностью поменял центральную линию. Именно российские игроки середины поля организовали первый гол.

    В моменте со вторым забитым мячом можно сказать, что Мартинс действовал не лучшим образом, несмотря на то что забил. Нет уверенности, что он вообще целился между ног Нигматуллину.

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    В таких ситуациях, когда находишься в центре штрафной, правильнее бить в угол. В "домик" вратарю обычно целят, когда нужно пробить с острого угла. Повезло, что мяч всё же пролетел между ног», — приводит слова Бубнова Sportbox.

    После победы над «Пари НН» «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют 28-го октября с «Факелом».

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