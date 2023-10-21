«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 10-го тура испанской Ла Лигина своем поле обыгралсо счетом 1:0.

Единственный гол на 64-й минуте забил Браис Мендес.

Отметим, что российский хавбек Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе, однако в перерыве был заменён на Андера Барренечеа.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Мальорка 1:0 Гол: 1:0 Брайс Мендес (64') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо (Амари Траоре, 60'), Хон Пачеко, Айэн Муньос, Игор Субельдия (Робен Ле Норман, 70'), Брайс Мендес, Мартин Субименди, Микель Мерино, Арсен Захарян (Андер Барренечеа, 46'), Микель Оярсабаль (Садик Умар, 83'), Карлос Фернандес (Такэфуса Кубо, 60') Мальорка: Предраг Райкович, Тони Лато, Копете, Мартин Вальент, Матия Настасич, Джованни Алессандро Апуд, Антонио Санчес (Амат Ндиайе, 74'), Саму Кошта, Дани Родригес (Хавьер Льябрес, 86'), Кайл Ларин (Абдон Пратс, 73'), Ведат Мурики Предупреждения: Хосе Копете (15'), Антонио Латорре (41'), Антонио Санчес (43'), Игор Субельдия (47'), Хон Пачеко (71'), Брайс Мендес (90 + 3'), Javier Aguirre (90 + 6')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал Сосьедад» (18 очков) вышел на пятое место в ла лиге. «Мальорка» (8) идет на 15-й строчке в турнирной таблице.