ПерерывМанчестер Сити — БрайтонОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Брайтон». Онлайн
  • 17:10
    • «Ливерпуль» всухую обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
  • 17:09
    • Котов победил Кецмановича и вышел в финал турнира в Стокгольме
  • 15:59
    • «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА
  • 15:51
    • Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч РПЛ с «Динамо»
  • 15:12
    • Дубль Кручинина помог «Торпедо» обыграть «Амур» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    «Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Мальорку»

    «Реал Сосьедад» — «Мальорка»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад Мальорка
    В матче 10-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Мальорку» со счетом 1:0.

    «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал Сосьедад»

    Единственный гол на 64-й минуте забил Браис Мендес.

    Отметим, что российский хавбек Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе, однако в перерыве был заменён на Андера Барренечеа.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Мальорка 1:0
    Гол: 1:0 Брайс Мендес (64') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо (Амари Траоре, 60'), Хон Пачеко, Айэн Муньос, Игор Субельдия (Робен Ле Норман, 70'), Брайс Мендес, Мартин Субименди, Микель Мерино, Арсен Захарян (Андер Барренечеа, 46'), Микель Оярсабаль (Садик Умар, 83'), Карлос Фернандес (Такэфуса Кубо, 60') Мальорка: Предраг Райкович, Тони Лато, Копете, Мартин Вальент, Матия Настасич, Джованни Алессандро Апуд, Антонио Санчес (Амат Ндиайе, 74'), Саму Кошта, Дани Родригес (Хавьер Льябрес, 86'), Кайл Ларин (Абдон Пратс, 73'), Ведат Мурики Предупреждения: Хосе Копете (15'), Антонио Латорре (41'), Антонио Санчес (43'), Игор Субельдия (47'), Хон Пачеко (71'), Брайс Мендес (90 + 3'), Javier Aguirre (90 + 6')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал Сосьедад» (18 очков) вышел на пятое место в ла лиге. «Мальорка» (8) идет на 15-й строчке в турнирной таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» завоюют в дерби три очка
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Станет ли Волкановски чемпионом UFC в легком весе?
  • Махачев — Волкановски. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Реал» обыграет «Севилью» благодаря голам Беллингема?
  • «Севилья» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Махачев — Волкановски
  • Бокс
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Балтика — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры