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    • Стала известна зарплата Месси в «Интер Майами»
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    Стала известна зарплата Месси в «Интер Майами»

    Футбол Интер Майами MLS
    Стала известна официальная заработная плата футболиста Лионеля Месси в американском «Интер Майами», сообщает Los Angeles Times.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    В соответствии с документами аргентинец получает 20 446 667 долларов в год (19,3 млн евро). Эта цифра является рекордной для американской лиги.

    Сделки с Adidas, Fanatics, доля продаж потокового сервиса MLS Season Pass от Apple TV и доля в команде увеличат доход Месси от 50 до 60 миллионов долларов в год.

    Звездные одноклубники аргентинца Жорди Альба и Серхио Бускетс по данным MLS получают 1,25 миллиона долларов (1,18 млн евро) и 1,775 млн долларов (1,68) соответственно.

    36-летний Месси перешел на правах свободного агента в «Интер Майами» в июле, подписав контракт до 31 декабря 2025 года. Предыдущие два сезона он провел в «Пари Сен-Жермене», а за «Барселону» выступал в период 2003-2021 годов.

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