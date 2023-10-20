Стала известна зарплата Месси в «Интер Майами»

Стала известна официальная заработная плата футболистав американском «Интер Майами», сообщает Los Angeles Times.

В соответствии с документами аргентинец получает 20 446 667 долларов в год (19,3 млн евро). Эта цифра является рекордной для американской лиги.

Сделки с Adidas, Fanatics, доля продаж потокового сервиса MLS Season Pass от Apple TV и доля в команде увеличат доход Месси от 50 до 60 миллионов долларов в год.

Звездные одноклубники аргентинца Жорди Альба и Серхио Бускетс по данным MLS получают 1,25 миллиона долларов (1,18 млн евро) и 1,775 млн долларов (1,68) соответственно.

36-летний Месси перешел на правах свободного агента в «Интер Майами» в июле, подписав контракт до 31 декабря 2025 года. Предыдущие два сезона он провел в «Пари Сен-Жермене», а за «Барселону» выступал в период 2003-2021 годов.