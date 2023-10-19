Санчо может вернуться в «Боруссию»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»может вернуться в дортмундскую

По информации ESPN, немецкий клуб готов рассмотреть вариант с арендой английского футболиста.

Источник при этом уточняет, что «Боруссия» хочет, чтобы «МЮ» платил Джейдону хотя бы часть зарплаты.

Санчо был отстранен от первой команды «МЮ» после публичного конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Зимой клуб, скорее всего, постарается избавиться от него.

Transfermarkt оценивает стоимость Санчо в 45 миллионов евро. Летом 2021 года «МЮ» выкупил его у «Боруссии» за 85 миллионов евро.