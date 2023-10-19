«Интер Майами» без Месси сыграл вничью с «Шарлотт»

сыграл вничью с(2:2) в регулярном чемпионате МЛС.

Гости дважды выходили вперед благодаря голам Энцо Копетти и Кервина Варгаса, но не смогли удержать победу. За хозяев отличились Николас Стефанелли и Робби Робинсон.

Главная звезда «Интера» Лионель Месси пропускал матч из-за участия в играх отборочного цикла ЧМ-2026 за сборную Аргентины.

«Интер Майами» провел последний домашний матч в сезоне. Клуб гарантированно финиширует на 14-м месте в Западной конференции. Сейчас у «Интер Майами» 33 очка после 33 матчей. В заключительной игре сезона «цапли» вновь встретятся с «Шарлотт», но уже в гостях.