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    «Интер Майами» без Месси сыграл вничью с «Шарлотт»

    Футбол Интер Майами MLS
    «Интер Майами» сыграл вничью с «Шарлотт» (2:2) в регулярном чемпионате МЛС.

    «Интер Майами»
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    «Интер Майами»

    Гости дважды выходили вперед благодаря голам Энцо Копетти и Кервина Варгаса, но не смогли удержать победу. За хозяев отличились Николас Стефанелли и Робби Робинсон.

    Главная звезда «Интера» Лионель Месси пропускал матч из-за участия в играх отборочного цикла ЧМ-2026 за сборную Аргентины.

    «Интер Майами» провел последний домашний матч в сезоне. Клуб гарантированно финиширует на 14-м месте в Западной конференции. Сейчас у «Интер Майами» 33 очка после 33 матчей. В заключительной игре сезона «цапли» вновь встретятся с «Шарлотт», но уже в гостях.

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