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    Источник: Соболев отстранен от тренировок со «Спартаком»

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой нападающего Александра Соболева.

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    По информации журналиста Ивана Карпова, Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные испанским специалистом.

    Отмечается, что после матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4) 26-летний футболист нарушил дисциплину — он третий раз за сезон пропустил командный завтрак.

    За это Абаскаль оштрафовал его и запретил тренироваться с основой. Во время отлучения форвард занимался индивидуально.

    Абаскаля также остался недоволен тем, что Соболев получил дисквалификацию и пропустил матч с ЦСКА (2:2).

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