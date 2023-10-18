Источник: Соболев отстранен от тренировок со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака»отстранил от тренировок с командой нападающего

По информации журналиста Ивана Карпова, Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные испанским специалистом.

Отмечается, что после матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4) 26-летний футболист нарушил дисциплину — он третий раз за сезон пропустил командный завтрак.

За это Абаскаль оштрафовал его и запретил тренироваться с основой. Во время отлучения форвард занимался индивидуально.

Абаскаля также остался недоволен тем, что Соболев получил дисквалификацию и пропустил матч с ЦСКА (2:2).