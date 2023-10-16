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    Агент Джикии: На блогеров и прочих говорливых людишек мы не обращаем внимания

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    Агент защитник «Спартака» и сборной России Георгия Джикии Вадим Шпинев высказался о хейте в сторону игрока обороны.

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    «Болельщики критикуют Джикию? Если мы говорим слово "болельщики", подразумевая настоящих болельщиков, то, наверное, хейта не будет. А на блогеров и прочих говорливых людишек мы не обращаем внимания.

    Это футбол, может быть всякое. Я нахожусь на стадионе, видел атмосферу. Это может случиться с каждым.

    Мы все невзгоды преодолеем и будем ещё сильнее. На хейт внимания не обращаем. Такие моменты имеют место быть у любого спортсмена, даже у величайших», — приводит слова Шпинёва Sport24.

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    • В товарищеском матче сборной России против Кении (2:2) Джикия допустил ошибку, в результате которой соперник забил один из голов.

    В нынешнем сезоне защитник провел 6 матчей за «Спартак» в РПЛ и заработал одну желтую карточку.

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