Агент Джикии: На блогеров и прочих говорливых людишек мы не обращаем внимания

Агент защитники сборной Россиивысказался о хейте в сторону игрока обороны.

«Болельщики критикуют Джикию? Если мы говорим слово "болельщики", подразумевая настоящих болельщиков, то, наверное, хейта не будет. А на блогеров и прочих говорливых людишек мы не обращаем внимания.

Это футбол, может быть всякое. Я нахожусь на стадионе, видел атмосферу. Это может случиться с каждым.

Мы все невзгоды преодолеем и будем ещё сильнее. На хейт внимания не обращаем. Такие моменты имеют место быть у любого спортсмена, даже у величайших», — приводит слова Шпинёва Sport24.

В товарищеском матче сборной России против Кении (2:2) Джикия допустил ошибку, в результате которой соперник забил один из голов.

В нынешнем сезоне защитник провел 6 матчей за «Спартак» в РПЛ и заработал одну желтую карточку.