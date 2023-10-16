Кения — Россия: счет матча 2:2, обзор голов

Сборная России сыграла вничью с Кенией (2:2) в рамках товарищеского поединка.

Первый гол в этом матче забили гости уже на 8-й минуте встречи. Полузащитник сборной России Максим Мухин отобрал мяч у соперника, увидел открытое пространство в которое ворвался форвард Александр Соболев, а тот прицелился и забил — 1:0.

Уже на 16-й минуте Кении удалось сравнять счет. Полузащитник хозяев Энтони Акуму оказался в нужное время в нужном месте и после отскока от голкипера соперника вогнал мяч по сути в пустые ворота.

На 37-й минуте Кения и вовсе вышла вперед. Нападающий команды Масуд Джума воспользовался ошибкой защитника сборной России, который попытался выбить мяч из штрафной, но попал точно в форварда. Джуме осталось только забить — 2:1.

Уже на 89-й минуте сборной России все-таки удалось сравнять счет. Полузащитник команды Иван Обляков дождался передачи от партнера по команде Александра Сильянова и вогнал мяч в дальний угол ворот — 2:2.

Напомним, что сборная России в 1-м товарищеском матче за октябрьскую паузу обыграла Камерун со счетом 1:0.