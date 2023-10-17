Англия и Италия опубликовали стартовые составы на матч квалификации Евро-2024

Стали известны стартовые составы на матч 8-го тура квалификации Евро-2024

Сборная Англии: Пикфород, Уолкер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Райс, Филлипс, Беллингем, Фоден, Рашфорд, Кейн.

Сборная Италии: Доннарумма, Ди Лоренцо, Скальвини, Ачерби, Удоджи, Кристанте, Фраттези, Барелла, Эль-Шаарави, Берарди, Скамакка.

Матч между этими командами состоится 17-го октября в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом поединка — здесь.

Англия занимает 1-е место в группе С квалификации Евро-2024 с 13-ю очками в активе. Италия — на 2-й позиции (10 баллов).