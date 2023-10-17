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    Команды выдадут низовой матч?

    Англия — Италия. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, отбор на Евро-2024, 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Италия
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    Джуд Беллингем — полузащитник сборной Англии
    Сборная Англия на своем поле примет сборную Италии в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2024. Он пройдет 17 октября, 21:45 (мск). Англия — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C 17 Октября 2023 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 21:45 Италия Италия
  • Рим
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    Англия

    Эта сборная занимает 1-е место в своей группе отбора на Евро-2024 с 13-ю очками в активе. Англия блестяще проводит квалификацию, практически не теряя очков, и если команда обыграет Италию в предстоящем матче, то обеспечит себе место в основном этапе чемпионата Европы, а обыграет ли?

    У Англии одна из самых надежных оборон среди всех сборных в квалификации (2 пропущенных), меньше пропустила только сборная Франции (1). При этом, англичане забили очень много — 16 голов за 5 встреч.

    Коэффициенты матча Англия — Италия

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    Все прогнозы на Евро-2024

    В одном из последних матчей Англия разгромила Северную Македонию со счетом 7:0, а встречей ранее не оставила шансов Мальте (4:0), но это аутсайдеры группы.

    В матчах против Украины и Италии у Англии не такой яркий футбол. В единственном матче с украинской сборной (1:1), где англичане потеряли очки команда не смогла реализовать свои моменты.

    Италия

    Сборная также неплохо проводит квалификацию Евро-2024, но у Италии есть большой риск не поехать на турнир, ведь на пятки наступает сборная Украины. Даже предстоящий матч против Англии не сможет убить интригу, но Италии сейчас просто необходимы очки.

    За 5 матчей отбора итальянцы проиграли только Англии (1:2), хотя и там команда могла зацепить очки. После 1-го тайма Италия горела со счетом 0:2, но во 2-м отрезке активизировалась и попылась сравнять счет. Сократить отставание удалось, а сравнять — нет.

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  • 13/10/2023

    • Италия просто задавила Англию во 2-м тайме — это говорит о том, что в предстоящем матче «скуадра адзурра» способна дать бой родоначальникам футбола.

    Сейчас Италия занимает 2-е место в своей группе, имея одинаковое количество очков со сборной Украины (по 10 баллов) и игру в запасе. Ситуация в руках подопечных Лучано Спаллетти — способна ли команда забрать свое и поехать на Евро-2024 или просядет под давлением?

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Украины можно поставить за 1.65. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.90. Ничья оценена — в 3.80.

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    Обе команды будут сверхмотивированны для того, чтобы добиться результата. Сейчас очки на вес золота. Можно предположить, что мы увидим закрытый футбол с минимальных количеством голов.

    Можно сделать ставку на тотал голов в 1-м тайме 0.5 меньше с коэффициентом 2.45.

    Еще один прогноз — во 2-м тайме забьет только одна команда за 1.80.

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    Англия — Италия: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Команды выдадут низовой матч?
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