Сборная Англия на своем поле примет сборную Италии в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2024. Он пройдет 17 октября, 21:45 (мск). Англия — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

Эта сборная занимает 1-е место в своей группе отбора на Евро-2024 с 13-ю очками в активе. Англия блестяще проводит квалификацию, практически не теряя очков, и если команда обыграет Италию в предстоящем матче, то обеспечит себе место в основном этапе чемпионата Европы, а обыграет ли?

У Англии одна из самых надежных оборон среди всех сборных в квалификации (2 пропущенных), меньше пропустила только сборная Франции (1). При этом, англичане забили очень много — 16 голов за 5 встреч.

Коэффициенты матча Англия — Италия 1X2Новым игрокам 1.653.856.10Бонус$9500

Все прогнозы на Евро-2024

В одном из последних матчей Англия разгромила Северную Македонию со счетом 7:0, а встречей ранее не оставила шансов Мальте (4:0), но это аутсайдеры группы.

В матчах против Украины и Италии у Англии не такой яркий футбол. В единственном матче с украинской сборной (1:1), где англичане потеряли очки команда не смогла реализовать свои моменты.

Италия

Сборная также неплохо проводит квалификацию Евро-2024, но у Италии есть большой риск не поехать на турнир, ведь на пятки наступает сборная Украины. Даже предстоящий матч против Англии не сможет убить интригу, но Италии сейчас просто необходимы очки.

За 5 матчей отбора итальянцы проиграли только Англии (1:2), хотя и там команда могла зацепить очки. После 1-го тайма Италия горела со счетом 0:2, но во 2-м отрезке активизировалась и попылась сравнять счет. Сократить отставание удалось, а сравнять — нет.

Италия просто задавила Англию во 2-м тайме — это говорит о том, что в предстоящем матче «скуадра адзурра» способна дать бой родоначальникам футбола.

Сейчас Италия занимает 2-е место в своей группе, имея одинаковое количество очков со сборной Украины (по 10 баллов) и игру в запасе. Ситуация в руках подопечных Лучано Спаллетти — способна ли команда забрать свое и поехать на Евро-2024 или просядет под давлением?

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Украины можно поставить за 1.65. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.90. Ничья оценена — в 3.80.

Обе команды будут сверхмотивированны для того, чтобы добиться результата. Сейчас очки на вес золота. Можно предположить, что мы увидим закрытый футбол с минимальных количеством голов.

Можно сделать ставку на тотал голов в 1-м тайме 0.5 меньше с коэффициентом 2.45.

Еще один прогноз — во 2-м тайме забьет только одна команда за 1.80.