Анчелотти: Матч против Англии покажет нам, где сейчас находится итальянская сборная

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче квалификации Евро-2024

«Игра против Англии станет матчем, который покажет нынешнее состояние сборной Италии. Новый цикл с Лучано Спаллетти начался хорошо, но ему предстоит провести важный матч, который покажет нам, где сейчас находится итальянская сборная.

Как остановить Беллингема? Это хороший вопрос. Джуд в отличной форме. Но футбол — командный вид спорта. Беллингем наверняка сделает свое дело для Англии, а Италия ответит своими качествами, игроками и их характеристиками», — цитирует Анчелотти Marca.

Матч между Англией и Италией в рамках квалификации Евро-2024 состоится 17-го октября в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Англия занимает 1-е место в своей группе с 13-ю очками в активе. Италия — на 2-й позиции (10 баллов).