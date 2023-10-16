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    Анчелотти: Матч против Англии покажет нам, где сейчас находится итальянская сборная

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче квалификации Евро-2024 Англия — Италия.

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    «Игра против Англии станет матчем, который покажет нынешнее состояние сборной Италии. Новый цикл с Лучано Спаллетти начался хорошо, но ему предстоит провести важный матч, который покажет нам, где сейчас находится итальянская сборная.

    Как остановить Беллингема? Это хороший вопрос. Джуд в отличной форме. Но футбол — командный вид спорта. Беллингем наверняка сделает свое дело для Англии, а Италия ответит своими качествами, игроками и их характеристиками», — цитирует Анчелотти Marca.

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    • Матч между Англией и Италией в рамках квалификации Евро-2024 состоится 17-го октября в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    Англия занимает 1-е место в своей группе с 13-ю очками в активе. Италия — на 2-й позиции (10 баллов).

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