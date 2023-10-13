Сборная Бразилии не смогла выиграть у Венесуэлы, Аргентина победила Парагвай

Сборнаясыграла вничью с командойв рамках домашнего матча отборочного турнира ЧМ-2026.

Во втором тайме у бразильцев отличился защитник Габриэл Магальянс. Гости забили ответный гол незадолго до финального свистка после результативного удара Эдуарда Бельо.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Бразилия — Венесуэла 1:1 Голы: 1:0 Габриэль Магальяйнс (50'), 1:1 Eduard Bello (85') Бразилия: Эдерсон, Данило (Ян Коуту, 42'), Маркос Маркиньос, Габриэль Магальяйнс, Бруно Гимарайнс (Жерсон, 79'), Каземиро (Andre, 79'), Родриго, Неймар, Винисиус Жуниор (Матеус Кунья, 79'), Ришарлисон (Габриэл Жезус, 59'), Guilherme Arana Венесуэла: Рафаэль Ромо, Кристиан Макун, Уилкер Анхель Ромеро, Йордан Осорио, Серхио Кордова (Хефферсон Саварино, 46'), Самуэль Соса (Eduard Bello, 80'), Томас Ринкон (Хуниор Морено, 66'), Янхель Эррера (Кристиан Кассерес, 46'), Алешандер Гонсалес, Хосе Рондон, Дарвин Мачис (Йеферсон Сотельдо, 59') Предупреждения: Янхель Эррера (31'), Томас Ринкон (33'), Ришарлисон (56'), Andre (83')

Еще в одном матче сборная Аргентины одержала домашнюю победу над Парагваем — 1:0.

Автором единственного гола стал Николас Отаменди, отличившийся в дебюте встречи.

Лионель Месси появился на поле на 53-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Аргентина — Парагвай 1:0 Гол: 1:0 Николас Отаменди (3') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль (Джовани Ло Чельсо, 90'), Алексис Мак Аллистер, Николас Гонсалес, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес (Лионель Месси, 53'), Enzo Fernandez (Леандро Паредес, 80') Парагвай: Ричард Санчес, Карлос Мигел, Хуниор Алонсо (Mathias Villasanti, 76'), Густаво Гомес, Фабиан Бальбуэна, Мигель Альмирон (Gabriel Avalos Stumpfs, 86'), Ramon Sosa Acosta, Antonio Bareiro Alvarez (Антонио Санабрия, 71'), Matias Espinoza, Alvaro Marcial Campuzano (Braian Ojeda, 71'), Ivan Ramirez (Robert Rojas, 46') Предупреждения: Enzo Fernandez (7'), Хуниор Алонсо (21'), Antonio Bareiro Alvarez (50')

В остальных матчах сборная Чили выиграла на своем поле у Перу (2:0), а Эквадор одержал гостевую победу над Боливией (2:1).