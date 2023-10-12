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    Football Insider: «Ливерпуль» может купить бразильца Андре

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    Полузащитник «Флуминенсе» Андре заинтересовал английский «Ливерпуль».

    Андре
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    Андре

    По данным Football Insider, руководство мерсисайдцев планирует купить лидера средней линии «Флуминенсе» уже этой зимой. «Ливерпуль» уже контактировал с бразильским клубом на предмет перехода летом, но расставаться тогда со своим ведущим футболистом он не захотел.

    В зимнее трансферное окно «Ливерпуль» примет более активные покупки купить полузащитника, контракт которого действует до декабря 2026 года.

    Андре в этом сезоне сыграл 36 матчей за «Флуминенсе», забил один гол. На портале Transfermarkt его цена составляет € 15 млн.

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