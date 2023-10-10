Шалимов: РФС надо делать серьезные шаги по переходу в Азию

Известный тренервысказался о том, чтоотменил свое решение о допуске сборныхк участию в международных турнирах.

«Я не знаю, зачем УЕФА вообще это делает. Это говорит о том, что там полный бардак и давление. Я вообще никакого смысла уже не вижу в возвращении в Европу. Надо делать серьезные шаги по переходу в Азию. Шансов на Европу вообще нет.

Пошло решение в пользу юношеской сборной, потом отказ ряда сборных, давление сверху, а УЕФА ничего не может с этим сделать. Они заложники политики, и это никогда не закончится.

Это сигнал, что достаточно ждать и пора всерьез заниматься рассмотрением варианта ухода из Европы — там ловить нечего», — приводит слова Шалимова «Чемпионат».

В конце сентябре стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

После этого УЕФА попал под шквал критики со стороны многих европейских стран, которые впоследствии заявили, что их команды не будут играть с россиянами.