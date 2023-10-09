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    «Пари НН» готов отпустить Юрана в «Спартак» только при условии выплаты компенсации

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    Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил, что в контракте главного тренера Сергея Юрана предусмотрена неустойка за досрочное расторжение.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров. В ближайшем матче команда Юрана встретится на выезде со «Спартаком». Игра пройдет 22 октября в Москве.

    «Мы сами станем топ‑клубом с Сергеем Николаевичем. Ему тут всё нравится, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Мы с ним разговаривали об этом, и никакого желания уйти он не озвучивал. Это — первое.

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    • Второе: понятно, что "Спартак" для Юрана — мечта. Палки в колеса никто вставлять не будет. У Сергея Николаевича есть опция по расторжению — 200 миллионов рублей. Это та опция, по которой мы никак не сможем отказать», — приводит слова Кондратова «Матч ТВ».

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