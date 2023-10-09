«Пари НН» готов отпустить Юрана в «Спартак» только при условии выплаты компенсации

Председатель совета директоров «Пари НН»сообщил, что в контракте главного тренерапредусмотрена неустойка за досрочное расторжение.

«Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров. В ближайшем матче команда Юрана встретится на выезде со «Спартаком». Игра пройдет 22 октября в Москве.

«Мы сами станем топ‑клубом с Сергеем Николаевичем. Ему тут всё нравится, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Мы с ним разговаривали об этом, и никакого желания уйти он не озвучивал. Это — первое.

Второе: понятно, что "Спартак" для Юрана — мечта. Палки в колеса никто вставлять не будет. У Сергея Николаевича есть опция по расторжению — 200 миллионов рублей. Это та опция, по которой мы никак не сможем отказать», — приводит слова Кондратова «Матч ТВ».