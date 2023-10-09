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    «Тюмень» и «Торпедо» сыграли безголевую ничью

    «Тюмень» — «Торпедо»: счет матча 0:0, обзор голов

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    В матче 13-го тура Первой лиги встречались «Тюмень» и «Торпедо». Игра получилась очень упорной и не принесла забитых мячей.

    Новый тренер «Торпедо» Артем Горлов
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    Новый тренер «Торпедо» Артем Горлов

    Небольшим преимуществом на протяжении всей встречи владел московский клуб, но конвертировать его в голы так и не смог.

    Накануне в «Торпедо» сменился главный тренер. Вместо уволенного Жозепа Клотета «автозаводцами» теперь руководит Артем Горлов, работавший ранее ассистентом испанца. Но пока перемены на тренерском мостике не принесли плоды.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Тюмень — Торпедо 0:0
    Тюмень: Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Евгений Татаринов, Lyubakov E., Balakhontsev N., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Markelov I., Porokhov I. Торпедо: Егор Бабурин, Никита Калугин, Юрий Журавлёв, Иван Енин, Роман Юзепчук, Игорь Лебеденко, Ираклий Манелов, Йорди Рейна, Илья Стефанович, Gromyko V., Shevchenko G. Предупреждения: Druzhinin I. (75'), Йорди Рейна (78')

    После этого матча «Тюмень» осталась на шестом месте с 20 очками. Главный фаворит перед началом турнира «Торпедо» идет лишь на девятой строчке с 18 баллами.

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