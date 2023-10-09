«Тюмень» — «Торпедо»: счет матча 0:0, обзор голов

В матче 13-го тура Первой лиги встречались. Игра получилась очень упорной и не принесла забитых мячей.

Небольшим преимуществом на протяжении всей встречи владел московский клуб, но конвертировать его в голы так и не смог.

Накануне в «Торпедо» сменился главный тренер. Вместо уволенного Жозепа Клотета «автозаводцами» теперь руководит Артем Горлов, работавший ранее ассистентом испанца. Но пока перемены на тренерском мостике не принесли плоды.

Футбол. Россия. ФНЛ Тюмень — Торпедо 0:0 Тюмень: Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Евгений Татаринов, Lyubakov E., Balakhontsev N., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Markelov I., Porokhov I. Торпедо: Егор Бабурин, Никита Калугин, Юрий Журавлёв, Иван Енин, Роман Юзепчук, Игорь Лебеденко, Ираклий Манелов, Йорди Рейна, Илья Стефанович, Gromyko V., Shevchenko G. Предупреждения: Druzhinin I. (75'), Йорди Рейна (78')

После этого матча «Тюмень» осталась на шестом месте с 20 очками. Главный фаворит перед началом турнира «Торпедо» идет лишь на девятой строчке с 18 баллами.