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    «Лацио» в ярком матче победил «Аталанту»

    «Лацио» — «Аталанта»: счет матча 3:2 (2:1), обзор голов

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    В восьмом туре итальянской Серии А «Лацио» победил на своем поле «Аталанту» со счетом 3:2.

    Автор победного гола Матиас Весино
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    Автор победного гола Матиас Весино

    На пятой минуте форвард гостей Шарль де Кетеларе забил мяч в свои ворота.

    На 11-й минуте аргентинский форвард «Лацио» Валентинос Кастельянос удвоил преимущество с передачи Филипе Андерсона.

    «Аталанта» смогла сократить отставание усилиями Эдерсона, передачу ему отдал Маттео Руджери.

    В середине второго тайма Сеаду Колашинацу удалось сравнять счет после паса Тена Копмейнерса.

    Но «Лацио» удалось вырвать победу на 83-й минуте. Гол забил Матиас Весино, а передачу ему отдал Кастельянос.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Аталанта 3:2
    Голы: 1:0 Шарль Де Кетеларе (автогол) (5'), 2:0 Валентин Кастеллано (11'), 2:1 Эдерсон (33'), 2:2 Зеад Колашинац (63'), 3:2 Матиас Весино (83') Лацио: Иван Проведель, Николо Казале, Алессио Романьоли, Эльсеид Хюсай, Адам Марушич, Маттео Гюэндузи (Даити Камада, 64'), Николо Ровелла (Данило Катальди, 77'), Луис Альберто (Матиас Весино, 56'), Фелипе Андерсон (Густав Исаксен, 77'), Валентин Кастеллано, Маттиа Цаканьи (Педро Родригес, 56') Аталанта: Эдерсон, Хуан Муссо, Маттео Руджери (Эмиль Хольм, 81'), Давиде Дзаппакоста (Митчел Баккер, 81'), Зеад Колашинац, Берат Джимсити, Джорджио Скальвини, Шарль Де Кетеларе (Луис Мурьель, 70'), Марио Пашалич (Теун Коопмейнерс, 46'), Мартен де Рон, Джанлука Скамакка (Адемола Лукман, 60') Предупреждения: Маттео Руджери (79'), Матиас Весино (84') Удаление: Maurizio Sarri (85')

    После этой победы «Лацио» поднялся на 11-е место, у него 10 очков. «Аталанта» располагается на шестой строчке с 13 баллами.

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