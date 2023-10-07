«Ювентус» — «Торино»: счет матча 2:0, обзор голов

Аркадиуш Милик Фото: globallookpress.com
Три очка подопечным Массимилиано Аллегри принесли точные удары Федерико Гатти и Аркадиуша Милика.
Футбол. Италия. Серия А
Ювентус — Торино 2:0
Голы: 1:0 Федерико Гатти (47'), 2:0 Аркадиуш Милик (62') Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Данило, Уэстон Маккенни, Фабио Миретти (Аркадиуш Милик, 46'), Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Филип Костич (Андреа Камбьязо, 76'), Мойзе Кин (Kenan Yildiz, 86'), Тимоти Уэа Торино: Ваня Милинкович-Савич, Рауль Белланова, Рикардо Родригес (Гвидас Гинейтис, 84'), Перр Схюрс, Никола Влашич, Валентин Лацаро (Мергим Войвода, 84'), Иван Илич (Пьетро Пеллегри, 84'), Самуэле Риччи, Адриен Тамез, Дуван Сапата, Демба Сек (Антонио Санабрия, 71') Предупреждения: Рауль Белланова (21'), Федерико Гатти (71')
«Ювентус» с 17 очками вышел на третье место в серии А. «Торино» (9 очков) идет на 12-й строчке в турнирной таблице.