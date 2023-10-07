ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Колби Ковингтон5 причин, почему Ковингтон отберет пояс у Эдвардса
  • 21:07
    • «Краснодар» отыгрался с 0:2 и обыграл «Ростов» в матче РПЛ
  • 20:15
    • «Динамо» крупно уступило «Торпедо»
  • 19:22
    • Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Осасуну»
  • 19:05
    • «Манчестер Юнайтед» в концовке вырвал победу у «Брентфорда»
  • 18:35
    • «Боруссия» переиграла «Унион», «РБ Лейпциг» не смог одолеть «Бохум»
    Все новости спорта

    «Ювентус» взял верх над «Торино»

    «Ювентус» — «Торино»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Торино
    В матче восьмого тура итальянской Серии А «Ювентус» в дерби переиграл «Торино» со счетом 2:0.

    Аркадиуш Милик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аркадиуш Милик

    Три очка подопечным Массимилиано Аллегри принесли точные удары Федерико Гатти и Аркадиуша Милика.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Торино 2:0
    Голы: 1:0 Федерико Гатти (47'), 2:0 Аркадиуш Милик (62') Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Данило, Уэстон Маккенни, Фабио Миретти (Аркадиуш Милик, 46'), Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Филип Костич (Андреа Камбьязо, 76'), Мойзе Кин (Kenan Yildiz, 86'), Тимоти Уэа Торино: Ваня Милинкович-Савич, Рауль Белланова, Рикардо Родригес (Гвидас Гинейтис, 84'), Перр Схюрс, Никола Влашич, Валентин Лацаро (Мергим Войвода, 84'), Иван Илич (Пьетро Пеллегри, 84'), Самуэле Риччи, Адриен Тамез, Дуван Сапата, Демба Сек (Антонио Санабрия, 71') Предупреждения: Рауль Белланова (21'), Федерико Гатти (71')

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» с 17 очками вышел на третье место в серии А. «Торино» (9 очков) идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Корде?
  • Корда — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сумеют ли монегаски обидеть «Реймс»?
  • «Реймс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Прервет ли «Севилья» беспроигрышую серию «Райо»?
  • «Севилья» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 8 октября
  • Завтра в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Корда — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Севилья — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Примус
  • Бокс
  • Завтра в 07:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры