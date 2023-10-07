Дзюба попал в стартовый состав «Локомотива» на матч с «Уралом»

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Юшин, Бикфалви, Шеттине.
Запасные: Мамин, Щербицкий, Филипенко, Бевеев, Мосин, Итало, Малькевич, Аюпов, Сунгатулин, Кики, Ишков, Каштанов.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Урал» — «Локомотив»
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Сильянов, Морозов, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Дзюба.
Запасные: Гилерме, Кузьмичев, Погостнов, Митай, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Щетинин, Сулейманов, Глушенков, Пиняев, Сарвели.
Матч «Урал» — «Локомотив» пройдет 7 октября в Екатеринбурге, начало — в 12:00 мск.