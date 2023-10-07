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    Дзюба попал в стартовый состав «Локомотива» на матч с «Уралом»

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    «Урал» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Юшин, Бикфалви, Шеттине.

    Запасные: Мамин, Щербицкий, Филипенко, Бевеев, Мосин, Итало, Малькевич, Аюпов, Сунгатулин, Кики, Ишков, Каштанов.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Урал» — «Локомотив»

    «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Сильянов, Морозов, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Дзюба.

    Запасные: Гилерме, Кузьмичев, Погостнов, Митай, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Щетинин, Сулейманов, Глушенков, Пиняев, Сарвели.

    Матч «Урал» — «Локомотив» пройдет 7 октября в Екатеринбурге, начало — в 12:00 мск.

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