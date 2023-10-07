В рамках 11-го тура РПЛ «Урал» будет принимать на своем поле московский «Локомотив». Начало встречи запланировано на 7 октября, 12:00 мск. «Урал» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

После десяти туров команда Виктора Гончаренко располагается на 8-м месте с 15-ю очками. После мощного старта «Урал» не знает побед в РПЛ на протяжении уже пяти туров и набрал за это время всего два очка.

В последнем туре против «Ростова» подопечным Гончаренко снова не повезло. Они вели к 17-й минуте со счетом 2:0, но упустили победу, пропустив дважды. Этот матч получился с оттенком скандальности, оба главных тренера выразили недовольство спорными судейскими решениями.

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Видно, что «Урал» постепенно возвращает себе форму начала сезона, но ему немного не хватает везения. Большим подспорьем для клуба стало выздоровление после травмы капитана и ментального лидера Эрика Бикфалви, который в матче с «Ростовом» отдал голевую передачу.

Все прогнозы на РПЛ

В Кубке России дела у хозяев тоже обстоят неплохо. На неделе они обыграли на своем поле «Рубин» со счетом 2:0. Голы забивали Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви. Россиянин матч с «Локомотив» пропустит из-за дисквалификации.

«Локомотив»

«Железнодорожники», не показывая яркой игры в нынешнем чемпионате, все равно располагаются на третьей строчке в чемпионате. В последнем туре они в конце встречи смогли вырвать победу у «Пари НН». Единственный гол забил Рифат Жемалетдинов, для которого он стал первым в сезоне.

У Михаила Галактионова довольно глубокий состав, он имеет возможность ротировать атакующую линию, оставляя в запасе Миранчука, Жемалетдинова, Сарвели, а иногда и Пиняева.

Гораздо хуже обстоят дела в центре обороны, где никто из трио Лукас Фассон, Морозов и Погостнов не отличается стабильностью и надежностью. У вратаря Лантратова из-за их периодических провалов всегда хватает работы.

Посреди недели «Локомотив» размялся в кубковом матче на «Ростове», обыграв его довольно легко со счетом 3:1. Галактионов по традиции дал некоторым лидерам передохнуть, а голы в матче забивали Тимур Сулейманов, вернувшийся недавно в родной клуб, Антон Миранчук и Максим Глушенков.

Прогноз и ставки

Линия букмекеров не видит фаворита в этой встрече. На победу «Урала» они дают —. Успех «Локомотива» оценивается —. Ничью можно взять за коэффициент —

Оба клуба сейчас находятся в отличной форме, играют довольно результативно. У них почти всю в строю в атакующей линии, при этом оборона не всегда играет надежно.



Также не стоит сбрасывать то обстоятельство, что «Урал» традиционно сильно играет при своих болельщиках. Поэтому мы рекомендуем ставить на вариант «обе забьют».

Более рисковые могут взять прогноз на победу «Урала» — 2,70. Команде очень не везет в последнее время, а «Локомотив» наоборот часто вытаскивает матчи в концовке. Фортуна рано или поздно должна быть благосклонна к команде Гончаренко.