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    «Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы команд

    «Краснодар» — «Ростов»: прогноз, составы, коэффиценты

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    Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

    Запасные: Агкацев, Штепа, Петров, Эктов, Ярлыков, Ахметов, Арутюнянц, Баньяц, Кокшаров, Олусегун, Дэвид.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Мелехин, Ионов, Миронов, Уткин, Глебов, Мохеби, Голенков.

    Запасные: Медведев, Терентьев, Лангович, Прохин, Кирш, Игнатов, Акбашев, Тугарев, Щетинин, Комаров, Комличенко.

    Начало матча в 19:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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