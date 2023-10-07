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    «Краснодар» — «Ростов». Ставка (к. 2.06) и прогноз на РПЛ 7 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Ростов»
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    Джон Кордоба
    «Краснодар» примет на своем поле «Ростов» в рамках 11-го тура РПЛ. Игра состоится 7 октября, в 19:00 (мск). «Краснодар» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Октября 2023 года
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    «Краснодар»

    Команда Владимира Ивича возглавляет турнирную таблицу чемпионата РПЛ после десяти туров. Отрыв от ближайшего преследователя «Крылья Советов» равен трем очкам. По игре «Краснодар» также заметно превосходит всех своих конкурентов.

    В 10-м туре «быки» уверенно обыграли в гостях «Рубин» со счетом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Джон Кордоба и Олакунле Олусегун. Причем, преимущество «Краснодара» в этом матче вообще не вызывало никакого сомнения. При желании «быки» могли резко прибавить.

    Коэффициенты матча Краснодар — Ростов

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  • 1.634.055.60Бонус$9500
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    В этом сезоне главному тренеру Владимиру Ивичу наконец удалось добиться баланса в игре «Краснодара», чего ему явно не хватало в предыдущие годы, когда наблюдался явный перекос в сторону атаки и красивого футбола.

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    Сейчас же, когда требует ситуация на поле, команда становится прагматичной и спокойно играет «по счету». К тому же, сильно укрепило команду возвращение парагвайца Хуниора Алонсо и недавняя покупка бразильца Витора Тормены, создавших отличный дуэт в центре обороны.

    «Ростов»

    Команда Валерия Карпина играет очень неровно в нынешнем сезоне, что выливается в не самые лучшие результаты. Очень часто первый и второй тайм одного матча разительно отличаются друг от друга.

    Вот и в последнем туре «Ростов» против «Урала» уже к 17-й минуте «горел» со счетом, но нашел в себе силы отыграться и был очень близок к тому, чтобы вообще выиграть. Хоть матч и получился с оттенком скандальности, преимуществом в нем все-таки владела команда Карпина.

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    • Голами за «Ростов» в нем отметились Максим Осипенко с пенальти и новичок Илья Вахания, игравший на правом краю обороны. Отличную встречу также провел иранец Мохаммад Мохеби, один из немногих, к кому нет претензий в течение сезона.

    Многочисленная молодежь же в этом сезоне не блещет стабильностью, а многие вообще остановились в росте. Особенно это заметно по Ланговичу, Щетинину, Уткину, Прохину. Хорошо, что вернулся в строй после травмы капитан Максим Осипенко. В его отсутствие в обороне творился настоящий бардак.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, явным фаворитом этой встречи является «Краснодар». Победу на него можно забрать — за 1,65. Успех «Ростова» оценивается — в 5,5. Котировка на ничью — идет за 4,2.

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    «Краснодар» сейчас намного сильнее своего соперника, обладает поставленной игрой и стабильностью, что очень важно. «Ростов» же явно далек от своих лучших кондиций, хотя в последнее время наметился некий прогресс.

    Мы считаем, что отличным выбором станет прогноз на победу «Краснодара» с форой минус 1 за коэффициент 2,10.

    В качестве альтернативы можно поставить на тотал меньше 2,5, который оценивается в 1,92. «Ростов» в этом матче постарается сыграть строго в обороне и не дать разбежаться скоростным краям «Краснодара», а к Кордобе наверняка «приклеится» Осипенко. Вероятность, что игра получится не самой результативной, по нашему мнению, достаточно высока.

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    «Краснодар» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «быки» продлить свою победную серию?
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