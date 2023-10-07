Бразилия примет Аргентину в матче отбора ЧМ-2026 на «Маракане»

Стадион «Маракана» Фото: globallookpress.com
Напомним, что данная встреча запланирована на 21 ноября.
«Выбор "Мараканы" среди многих мест, которые были бы готовы принять подобный матч, был обусловлен не только логистическими требованиями, условиями тренировок и поездок, которые являются приоритетами, но и тем, что наше руководство также стремится, чтобы сборная сблизила болельщиков со всех регионов Бразилии», — говорится в заявлении конфедерации футбола Бразилии.
После двух туров сборная Бразилии и Аргентины делят первое место в турнирной таблице отборочного турнира в Южной Америке, набрав по шесть очков.