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    Бразилия примет Аргентину в матче отбора ЧМ-2026 на «Маракане»

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Аргентины
    Матч Бразилия — Аргентина в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 пройдет на стадионе «Маракана».

    Стадион «Маракана»
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    Стадион «Маракана»

    Напомним, что данная встреча запланирована на 21 ноября.

    «Выбор "Мараканы" среди многих мест, которые были бы готовы принять подобный матч, был обусловлен не только логистическими требованиями, условиями тренировок и поездок, которые являются приоритетами, но и тем, что наше руководство также стремится, чтобы сборная сблизила болельщиков со всех регионов Бразилии», — говорится в заявлении конфедерации футбола Бразилии.

    После двух туров сборная Бразилии и Аргентины делят первое место в турнирной таблице отборочного турнира в Южной Америке, набрав по шесть очков.

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