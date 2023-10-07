Бразилия примет Аргентину в матче отбора ЧМ-2026 на «Маракане»

Матч Бразилия — Аргентина в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 пройдет на стадионе «Маракана».

Напомним, что данная встреча запланирована на 21 ноября.

«Выбор "Мараканы" среди многих мест, которые были бы готовы принять подобный матч, был обусловлен не только логистическими требованиями, условиями тренировок и поездок, которые являются приоритетами, но и тем, что наше руководство также стремится, чтобы сборная сблизила болельщиков со всех регионов Бразилии», — говорится в заявлении конфедерации футбола Бразилии.

После двух туров сборная Бразилии и Аргентины делят первое место в турнирной таблице отборочного турнира в Южной Америке, набрав по шесть очков.