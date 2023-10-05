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    Дюгарри: Энрике считал «Ньюкасл» отстоем и допускал ошибки

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    Экс-футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что у главного тренера ПСЖ Луиса Энрике чрезмерное эго. По словам бывшего игрока испанец считал «Ньюкасл» изгоем.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Допустим, вы тренер "Ньюкасла", вы видите ПСЖ, у которого было тяжелое межсезонье, они потеряли Месси, Неймара… Они купили хороших игроков, но не звезд. и вот они приезжают в Ньюкасл, на бурлящий стадион. И играют по схеме с четырьмя нападающими.

    Футболисты "Ньюкасла", должно быть, сказали себе: "Они считают, что мы отстой, сосунки. Ну-ка зададим им! Может, у нас не слишком хорошие игроки, слишком высокие и здоровые, но мы сыграем интенсивно, помассируем им лодыжки". Так и случилось! Тренер ПСЖ считал "Ньюкасл" отстоем.

    Луис Энрике допускал ошибки. Я его знаю. Когда я играл в "Барселоне", я был там с ним. Он очень гордый. У него чрезмерное эго. Я уверен, что он остался таким.

    Он будет навязывать определенные вещи, стараться довести все до конца. Он и умрет со своими идеями. Я думаю, он не понимает истинного потенциала своих игроков», — сказал Дюгарри RMC Sport.

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    • Напомним, что «Ньюкасл» разгромил ПСЖ со счетом 4:1 в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. После этого поражения парижане занимают 2-е место (3 очка), уступая лидерство в группе «Ньюкаслу».

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