«Ньюкасл Юнайтед» — ПСЖ: счет матча 4:1, обзор голов

одержал победу над(4:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол хозяева забили на 17-й минуте встречи. Нападающий «Ньюкасла» Мигель Альмирон оказался в нужное время в нужном месте, после отскока подобрал мяч и отправил его в левый угол ворот — 1:0.

На 39-й минуте защитник «Ньюкасла» Дэн Берн удвоил преимущество своей команды. Игрок обороны выпрыгнул выше всех в штрафной и вогнал мяч в сетку ворот, попав точно под перекладину.

На 50-й минуте «сороки» и вовсе сделали счет разгромным. Полузащитник команды Шон Лонгстафф принял мяч после отличного прострела и попал точно по центру ворот. Без шансов для голкипера соперника.

Спустя всего 6 минут ПСЖ все-таки забил свой первый гол в этом матче. Защитник парижан Лукас Эрнандес с близкого расстояния пробил головой и не промахнулся.

Уже на 90+1-й минуте «Ньюкасл» поставил точку в этом матче, забив 4-й гол в ворота ПСЖ. На сей раз отличился защитник «сорок» Фабиан Шер.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Ньюкасл — ПСЖ 4:1 Голы: 1:0 Мигель Альмирон (17'), 2:0 Дэниел Бёрн (39'), 3:0 Шон Лонгстафф (50'), 3:1 Лукас Эрнандес (56'), 4:1 Фабиан Шёр (90 + 1') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Джамал Ласcеллс, Фабиан Шёр, Дэниел Бёрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали (Эллиот Андерсон, 65'), Мигель Альмирон (Джейкоб Мёрфи, 71'), Александер Исак, Энтони Гордон (Мэтт Таргетт, 90') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Лукас Эрнандес, Милан Шкриньяр, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле, Мануэль Угарте (Витор Феррейра, 64'), Уоррен Заир-Эмери, Рандаль Коло Муани (Брэдли Баркола, 57'), Килиан Мбаппе Предупреждения: Лукас Эрнандес (38'), Ашраф Хакими (42'), Бруно Гимарайнс (45 + 7'), Усман Дембеле (67'), Энтони Гордон (70'), Уоррен Заир-Эмери (80'), Ник Поуп (87')

После этого матча «Ньюкасл» занимает 1-е место в своей группе Лиги чемпионов (4 очка). ПСЖ — на 2-й позиции (3).