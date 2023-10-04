«Ньюкасл Юнайтед» — ПСЖ: счет матча 4:1, обзор голов

Первый гол хозяева забили на 17-й минуте встречи. Нападающий «Ньюкасла» Мигель Альмирон оказался в нужное время в нужном месте, после отскока подобрал мяч и отправил его в левый угол ворот — 1:0.
На 39-й минуте защитник «Ньюкасла» Дэн Берн удвоил преимущество своей команды. Игрок обороны выпрыгнул выше всех в штрафной и вогнал мяч в сетку ворот, попав точно под перекладину.
На 50-й минуте «сороки» и вовсе сделали счет разгромным. Полузащитник команды Шон Лонгстафф принял мяч после отличного прострела и попал точно по центру ворот. Без шансов для голкипера соперника.
Спустя всего 6 минут ПСЖ все-таки забил свой первый гол в этом матче. Защитник парижан Лукас Эрнандес с близкого расстояния пробил головой и не промахнулся.
Уже на 90+1-й минуте «Ньюкасл» поставил точку в этом матче, забив 4-й гол в ворота ПСЖ. На сей раз отличился защитник «сорок» Фабиан Шер.
После этого матча «Ньюкасл» занимает 1-е место в своей группе Лиги чемпионов (4 очка). ПСЖ — на 2-й позиции (3).