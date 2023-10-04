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    Писарский попал в стартовый состав «Крыльев Советов» на матч с «Ахматом»

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    Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ахмата» на матч пятого тура группового этапа Кубка России.

    Владимир Писарский
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    Владимир Писарский

    «Крылья Советов»: Фролов, Зотов, Евгеньев, Барач, Бейл, Костанца, Иванисеня, Ежов, Шитов, Карпицкий, Писарский.

    Запасные: Овсянников, Недоспасов, Солдатенков, Лысов, Горшков, Рассказов, Витюгов, Гарре, Бобер, Салтыков, Рахманович, Хубулов.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Крылья Советов» — «Ахмат»

    «Ахмат»: Опарин, Семенов, Челикович, Тодорович, Тимофеев, Бериша, Харин, Камило, Жуниор, Ильин, Конате.

    Запасные: Ташаев, Волков, Богосавац, Швец, Камилов, Гбамбле, Олейников, Ковачев, Агаларов, Мацуев.

    Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет 4 октября в Самаре, начало — в 12:30 мск.

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