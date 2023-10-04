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    Не стоит ждать много голов в игре «КС» и «Ахмата»

    «Крылья Советов» — «Ахмат». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, Кубок России, 3 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Ахмат»
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    «Крылья Советов» — «Ахмат»
    4 сентября в Самаре пройдет матч 5-го тура группового этапа Кубка России, в котором сойдутся «Крылья Советов» и «Ахмат». Начало игры намечено на 12:30 (мск) «Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 04 Октября 2023 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 12:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Крылья Советов»

    После четырех матчей команда Виталия Осинькина замыкает таблицу группы C с тремя очками и в случае поражения окончательно лишится шансов пройти в следующий раунд турнира.

    «Крылья Советов» стартовали в Кубке России с трех поражений кряду, но в 4-м туре ей удалось наконец победить на выезде калининградскую «Балтику» со счетом 2:1 и сохранить шансы выйти в плей-офф.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Ахмат

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    Главный тренер самарцев активно ротирует состав в кубковых встречах и дает возможность поиграть тем футболистам, которые получают мало игровой практики в матчах РПЛ. Так, в последней игре смог отличится впервые в сезоне Владимир Писарский, восстановившийся после травмы.

    Все прогнозы на футбол

    Подопечные Виталия Осинькина сейчас на ходу, играют в открытый и результативный футбол. В последнем туре чемпионата разгромили на своем поле «Спартак» со счетом 4:0. Команда отлично физически готова, в ее составе много талантливых футболистов, на которых уже облизываются многие российские топ-клубы.

    «Ахмат»

    Грозненский клуб по ходу сезона поменял главного тренера. Вместо Сергея Ташуева его сейчас тренирует Мирослав Ромащенко, известный по самостоятельной работе с «Томью» и в штабе сборной России.

    В Кубке России у команды пока четыре очка, а единственную победу она одержала дома над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:1. Тот матч как раз стал дебютным для Мирослава Ромащенко на посту главного тренера.

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    • При нем игра «Ахмата» улучшилась, команда стала стабильно набирать очки в чемпионате. Стиль стал более прагматичным и компактным, так как в первую очередь Ромащенко решил навести порядок в обороне.

    Белорусскому специалисту удалось стабилизировать состав. Отлично вписался в команду бразильский опорник Камило, выступавший одно время за французский «Лион». Именно он сейчас многое определяет в игре команды при выходе из обороны в атаку.

    Прогноз и ставки

    В этом матче букмекеры считают фаворитами хозяев. На их победу дают — 2,02.

    На успех «Ахмата» предлагают — 3,4. Коэффициент на ничью равен — 4,0.

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    «Крылья Советов» играют в открытый атакующий футбол, быстро выходят из обороны в атаку, когда есть свободные зоны. «Ахмат» понимает, что раскрываться опасно и будет играть строго в обороне, создаст плотность на всех участках поля. Поэтому рекомендуем поставить на ТМ 3.

    Вряд ли тут стоит ожидать много голов. Игра важна для обеих команд, так как в случае поражения каждая из них практически потеряет шансы на выход из группы. К тому же велика вероятность, что Осинькин и Ромащенко выставят составы близкие к оптимальным.

    Что касается исхода, то спрогнозируем победу «Крыльев Советов», которые сейчас находится в отличной форме.

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    «Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на футбол. Не стоит ждать много голов в игре «КС» и «Ахмата»
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