4 сентября в Самаре пройдет матч 5-го тура группового этапа Кубка России, в котором сойдутся «Крылья Советов» и «Ахмат». Начало игры намечено на 12:30 (мск) «Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

После четырех матчей команда Виталия Осинькина замыкает таблицу группы C с тремя очками и в случае поражения окончательно лишится шансов пройти в следующий раунд турнира.

«Крылья Советов» стартовали в Кубке России с трех поражений кряду, но в 4-м туре ей удалось наконец победить на выезде калининградскую «Балтику» со счетом 2:1 и сохранить шансы выйти в плей-офф.

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Главный тренер самарцев активно ротирует состав в кубковых встречах и дает возможность поиграть тем футболистам, которые получают мало игровой практики в матчах РПЛ. Так, в последней игре смог отличится впервые в сезоне Владимир Писарский, восстановившийся после травмы.

Все прогнозы на футбол

Подопечные Виталия Осинькина сейчас на ходу, играют в открытый и результативный футбол. В последнем туре чемпионата разгромили на своем поле «Спартак» со счетом 4:0. Команда отлично физически готова, в ее составе много талантливых футболистов, на которых уже облизываются многие российские топ-клубы.

«Ахмат»

Грозненский клуб по ходу сезона поменял главного тренера. Вместо Сергея Ташуева его сейчас тренирует Мирослав Ромащенко, известный по самостоятельной работе с «Томью» и в штабе сборной России.

В Кубке России у команды пока четыре очка, а единственную победу она одержала дома над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:1. Тот матч как раз стал дебютным для Мирослава Ромащенко на посту главного тренера.

При нем игра «Ахмата» улучшилась, команда стала стабильно набирать очки в чемпионате. Стиль стал более прагматичным и компактным, так как в первую очередь Ромащенко решил навести порядок в обороне.

Белорусскому специалисту удалось стабилизировать состав. Отлично вписался в команду бразильский опорник Камило, выступавший одно время за французский «Лион». Именно он сейчас многое определяет в игре команды при выходе из обороны в атаку.

Прогноз и ставки

В этом матче букмекеры считают фаворитами хозяев. На их победу дают — 2,02.

На успех «Ахмата» предлагают — 3,4. Коэффициент на ничью равен — 4,0.

«Крылья Советов» играют в открытый атакующий футбол, быстро выходят из обороны в атаку, когда есть свободные зоны. «Ахмат» понимает, что раскрываться опасно и будет играть строго в обороне, создаст плотность на всех участках поля. Поэтому рекомендуем поставить на ТМ 3.

Вряд ли тут стоит ожидать много голов. Игра важна для обеих команд, так как в случае поражения каждая из них практически потеряет шансы на выход из группы. К тому же велика вероятность, что Осинькин и Ромащенко выставят составы близкие к оптимальным.

Что касается исхода, то спрогнозируем победу «Крыльев Советов», которые сейчас находится в отличной форме.