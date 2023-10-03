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    Каземиро«Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай». Онлайн
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    Дзюба о победе «Локомотива»: Хотелось разгромить «Ростов»

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    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался об игре своей команды в матче 5-го тура группового этапа Кубка России с «Ростовом» (3:1).

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Хотелось преимущество максимально (развить), даже разгромить. Но вышли при 2:0, сделали 3:0, и мне кажется, нам нужно этот инстинкт развивать. Ничего страшного, это дело наживное.

    В любом случае нужно было отмазаться за первый матч (1:2 в Ростове-на-Дону]. Нужно было победить в основное время, чтобы окончательно решить вопросы с выходом из группы в Кубке», — сказал Дзюба клубной пресс-службе.

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