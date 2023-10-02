РПЛ. Как «Зенит» и «Спартак» отдалились от 1-го места?

Первая треть чемпионата России позади — сыграны 10 туров из 30. На лидирующих позициях непривычные для российского болельщика «Краснодар» и «Крылья Советов». Действующий победитель «Зенит» и многократный чемпион РПЛ — «Спартак» сильно отстали и находятся за пределами топ-3 первенства.

Изменения в турнирной таблице

Ведущие команды российского чемпионата «Краснодар» и «Крылья Советов» не только сохранили первые два места в турнирной таблице, но и увеличили преимущество над конкурентами.

С шестого на третье место чемпионата поднялся «Локомотив». «Железнодорожники» обошли в первенстве «Зенит» (4 место), «Спартак» (5 место) и «Динамо» (6 место).

На две позиции свое положение улучшил ЦСКА, который расположился на 7-й строчке. Место «армейцев» после 10-го тура занял «Пари НН» (9 место).

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» после сенсационной победы над «Зенитом» поднялся на одну ступеньку и теперь занимает 11 место в таблице. А «Ростов» в свою очередь опустился на 12-ю строчку чемпионата.

Изменения коснулись и зоны вылета: «Рубин» (13 место) поменялся местами с «Балтикой» (15 место), а «Факел» (14 место) — с «Сочи» (16 место).

Второе поражение подряд чемпиона

«Зенит» терпит крах во втором матче подряд. После фиаско в матче против «Локомотива» в 9-м туре РПЛ (1:2), невский клуб потерпел сенсационное поражение в игре с «Оренбургом» (1:3).

Хотя в матче с оренбуржцами, питерцы открыли счет — на 2-й минуте отличился Густаво Мантуан. «Зенит» в последнее время не похож на себя. Уже на 7-й минуте «Оренбургу» удалось отыграть один гол.

«Зенит» — «Локомотив» globallookpress.com

Все события матча произошли в первом тайме: на 25-й минуте Матиас Перес вывел «Оренбург» вперёд, а на 36-й минуте Брайан Мансилья отправил третий мяч в сетку ворот «Зенита».

В итоге у «Зенита» так и остались 17 набранных очков. Команда из Санкт-Петербурга опустилась в чемпионате на 4 место и теперь отстает от лидера «Краснодара» на 7 пунктов.

Лидеры РПЛ

7 побед, 3 ничьи и 0 поражений — результат игр лидера российской Премьер-лиги «Краснодара». Южане заработали уже 24 очка и опережают «Крылья Советов» на 3 балла.

В рамках 10-го тура футболисты «Краснодара» на выезде переиграли «Рубин» (2:0). В составе победителей голами отметились Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.

Вторую строчку в чемпионате сохранили «Крылья Советов» после того как одержали крупную победу над флагманом российского футбола. Со счётом 4:0 был обыгран «Спартак».

Дубль в составе «крылышек» оформил Юрий Горшков. Также по голу забили Бенхамин Гарре и Владислав Шитов. В итоге «Крылья Советов» набрали 21 очко.

Взлёт «Локо» и падение «Спартака»

В последних пяти матчах «Спартак» смог выиграть лишь две игры. После крупного фиаско во встрече с «Крыльями», московский клуб скатился на 5-ю строчку с 16 набранными очками.

«Пари НН» — «Спартак» globallookpress.com

А вот «Локомотив» продолжает подниматься в турнирной таблице. В минувшем туре РЖДшники одержали минимальную победу над клубом «Пари НН» (1:0). Победный гол за железнодорожников на 83-й минуте забил Рифат Жемалетдинов. В итоге «Локомотив» набрал 18 очков.

Другие матчи тура

Еще две победы и две ничьи были зафиксированы в матчах 10-го тура чемпионата России. ЦСКА дома обыграл «Балтику» (1:0), а «Сочи» на выезде уступил «Факелу» (0:2).

Обменялись голами «Ахмат» и «Динамо» (1:1), а «Ростов» и «Урал» устроили голепад в очном поединке (2:2).

Тур № 11

Уже в ближайшие выходные стартует новый тур в РПЛ. Матчи 11-го игрового дня российского чемпионата пройдут 7 и 8 октября.

Чемпион России «Зенит» попытается прервать проигрышную серию игр в гостевом поединке против «Сочи». Игра запланирована на субботу, 7 октября. В этот же день лидер РПЛ «Краснодар» примет на своем поле «Ростов».

В воскресенье, 8 октября свой матч проведут «Крылья Советов» — игра пройдёт на выезде против «Пари НН».

Ну а центральный поединок 11-го тура состоится в Москве: «Спартак» примет ЦСКА. Игра запланирована на воскресенье, 8 октября.