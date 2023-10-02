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    «Алания» и «Сокол» сыграли вничью

    «Сокол» — «Алания»: счет матча 0:0, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Алания
    «Алания» в гостях разошлась миром с «Соколом» в матче 12-го тура Первой лиги. Встреча закончилась со счетом 0:0.

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    Команды не выявили сильнейшего

    «Алания» в следующем поединке на выезде 9 октября сыграет с «Химками». «Сокол» 8 октября в гостях встретится с тульским «Арсеналом».

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Сокол — Алания 0:0
    Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Андрей Евдокимов, Ян Гудков, Илья Сериков, Владлен Бабаев, Игорь Леонтьев, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Molodtsov A., Morozov V. Алания: Ростислав Солдатенко, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Азамат Засеев, Алан Хабалов, Валерий Царукян, Николай Гиоргобиани, Вячеслав Кротов, Ислам Машуков Предупреждения: Ян Гудков (15'), Morozov V. (45+2'), Константин Плиев (45+2'), Tursunov I. (87'), Максим Караев (87'), Алан Багаев (90+3')

    «Алания» набрала 24 очка и идет второй в Первой лиге.

    Календарь и таблица ФНЛ

    У «Сокола» — 18 баллов и 6-я строчка.

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