«Сокол» — «Алания»: счет матча 0:0, обзор голов

в гостях разошлась миром св матче 12-го тура Первой лиги. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Алания» в следующем поединке на выезде 9 октября сыграет с «Химками». «Сокол» 8 октября в гостях встретится с тульским «Арсеналом».

Футбол. Россия. ФНЛ Сокол — Алания 0:0 Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Андрей Евдокимов, Ян Гудков, Илья Сериков, Владлен Бабаев, Игорь Леонтьев, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Molodtsov A., Morozov V. Алания: Ростислав Солдатенко, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Азамат Засеев, Алан Хабалов, Валерий Царукян, Николай Гиоргобиани, Вячеслав Кротов, Ислам Машуков Предупреждения: Ян Гудков (15'), Morozov V. (45+2'), Константин Плиев (45+2'), Tursunov I. (87'), Максим Караев (87'), Алан Багаев (90+3')

«Алания» набрала 24 очка и идет второй в Первой лиге.

Календарь и таблица ФНЛ

У «Сокола» — 18 баллов и 6-я строчка.