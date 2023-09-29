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    Божович: Слова Соболева про Лигу Европы — ерунда

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    Экс-наставник «Динамо» Миодраг Божович прокомментировал высказывание форварда «Спартака» Александра Соболева.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Ранее футболист заявил, что красно-белые стали бы победителями Лиги Европы сезона-2021/22, если бы российские команды не были отстранены от участия в турнире.

    «Соболев красавчик! Он очень хороший парень. Но слова про Лигу Европы — ерунда. "Зенит" выигрывал, ЦСКА тоже, но тогда было другое время. "Спартак" не смог бы одержать победу в Лиге Европы. Это связано как с качеством игроков, так и с количеством», — сказал Божович «СЭ».

    ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров в феврале 2022 года.

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