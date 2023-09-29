Божович: Слова Соболева про Лигу Европы — ерунда

Экс-наставник «Динамо»прокомментировал высказывание форварда «Спартака»

Ранее футболист заявил, что красно-белые стали бы победителями Лиги Европы сезона-2021/22, если бы российские команды не были отстранены от участия в турнире.

«Соболев красавчик! Он очень хороший парень. Но слова про Лигу Европы — ерунда. "Зенит" выигрывал, ЦСКА тоже, но тогда было другое время. "Спартак" не смог бы одержать победу в Лиге Европы. Это связано как с качеством игроков, так и с количеством», — сказал Божович «СЭ».

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров в феврале 2022 года.