ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чжан ЧжилэйЧжилэй снова уничтожил Джойса. Уайлдер и Фьюри следующие цели китайского ветерана
  • 07:00
    • «Интер Майами» без Месси проиграл в финале Открытого кубка США
  • 07:46
    • Роналдиньо — лучший игрок 2000-х по версии FourFourTwo
  • 00:06
    • «Ньюкасл» выбил «Манчестер Сити» из Кубка английской лиги
  • 00:03
    • «Лацио» уверенно обыграл «Торино», «Наполи» разгромил «Удинезе»
  • 23:54
    • «Интер» сенсационно проиграл дома «Сассуоло»
    Все новости спорта

    «Флуминенсе» и «Интернасьонал» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес

    Футбол Латинская Америка
    «Флуминенсе» сыграл вничью с «Интернасьоналом» в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес.

    «Флуминенсе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Флуминенсе»

    Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 2:2.

    Открыл счет полузащитник хозяев Херман Кано. Но под конец первого тайма крайний защитник «Флуминенсе» Самуэль получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Этим почти сразу воспользовался центральный защитник гостей Уго Мальо, забив «гол в раздевалку».

    Атакующий полузащитник «Интернасьонала» Алан Патрик вывел свой клуб вперед, но Кано смог оформить дубль и ничью в матче.

    Ответный поединок состоится 5 октября на поле «Интернасьоналя». Во втором полуфинале турнира встретятся «Бока Хуниорс» и «Палмейрас».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» выиграть на поле «Осасуны»?
  • «Осасуна — Атлетико» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Рома» проиграет на поле «Дженоа»?
  • «Дженоа» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
  • Химчане быстро разберутся с представителем Медиалиги
  • 2DROTS — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.82
  • Прогноз на матч Дженоа — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч 2DROTS — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.63
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Таи — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры