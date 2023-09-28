«Флуминенсе» и «Интернасьонал» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес

сыграл вничью св первом матче полуфинала Кубка Либертадорес.

Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 2:2.

Открыл счет полузащитник хозяев Херман Кано. Но под конец первого тайма крайний защитник «Флуминенсе» Самуэль получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Этим почти сразу воспользовался центральный защитник гостей Уго Мальо, забив «гол в раздевалку».

Атакующий полузащитник «Интернасьонала» Алан Патрик вывел свой клуб вперед, но Кано смог оформить дубль и ничью в матче.

Ответный поединок состоится 5 октября на поле «Интернасьоналя». Во втором полуфинале турнира встретятся «Бока Хуниорс» и «Палмейрас».