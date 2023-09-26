Сегодня в 22:30 по московскому времени действующий чемпион Испании «Барселона» сыграет на выезде против «Мальорки». За ходом матча 7-го тура Ла Лиги приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Мальорка»

«Мальорка» набрала 5 очков в 6-ти матчах и сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Островитяне» одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения.

Пять туров подряд «Мальорка» не смогла одержать победу, набрав лишь 2 очка в 4-х встречах. Полторы недели назад в Виго коллектив Хавьера Агирре впервые в сезоне добыл три очка в матче, с минимальным счетом обыграв местную «Сельту» (1:0).

Правда уже в следующем туре «Мальорка» вновь потерпела неудачу. В результативном матче на выезде «красно-черные» уступили одному из лидеров текущего первенства — «Жироне» (3:5).

«Барселона»

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги вместе с «Жироной». У обоих коллективов по 16 очков, но каталонцы опережают своего соперника по лучшей разнице мячей.

В крайнем туре чемпионата Испании «Барселона» совершила невероятный камбэк против «Сельты», отыгравшись со счета 0:2 за 10 минут до окончания основного времени матча. Дубль Левандовского и гол Канселу на 89-й минуте принесли «сине-гранатовым» волевую победу (3:2).

До этого «Барселона» одержала две виктории подряд с одинаковым счетом 5:0. Сначала под раздачу попал «Бетис» в 5-м туре Ла Лиги, а затем каталонцы разгромили «Антверпен» в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов.

Личные встречи

В прошлом сезоне Ла Лиги «Барселона» оба раза обыграла своего соперника — 1:0 в гостях и 3:0 дома. Всего в 11-ти последних очных матчах победу неизменно праздновал каталонский клуб. Последний раз «Мальорка» смогла отобрать очки у «Барселоны» 3 октября 2010 года в 6-м туре Ла Лиги (1:1).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона» с коэффициентом 3.02.