«Мальорка» на своем поле сыграет против «Барселоны» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 22:30 мск. «Мальорка» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

Команда начала чемпионат посредственно. «Мальорка» сейчас пребывает на скромной 15-й позиции в Примере.

Ее главной ценностью являются относительно надежные тылы. Правда, в последнем туре они дали сбой, позволив пропустить от «Жироны» сразу пять мячей — столько же, сколько за остальные пять туров.

Поэтому отрыв клуба от зоны вылета составляют два очка. Поэтому балеарцам важно не проиграть, чтобы не опуститься в «опасную трясину».

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В восьми последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при трех поражениях и четырех ничьих, так что у хозяев мало шансов на успех.

«Барселона»

«Барселона» набрала 16 очков по итогам первых шести туров. «Сине-гранатовые» на момент публикации прогноза расположились на первой позиции в турнирной таблице.

Столько же набранных баллов еще у «Жироны». А вот «Реал» набрал на один пункт меньше, но у него также меньше и сыгранных матчей, хотя его соперником в этом туре на выезде будет «Атлетико».

На прошлой неделе «Барселона» стартовала в новом сезоне Лиги чемпионов. На своем поле «блауграна» без проблем переиграла бельгийский «Антверпен» (5:0).

На сегодня у коллектива победная серия в шесть поединков, а также серия в 10 игр без поражений (девять побед), так что гости — безоговорочный фаворит.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Барселону», коэффициент на победу которой равен 1,68. Успех «Мальорки» оценивается в 5,12, ничья — в 4,03.

В четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 3,02.

Еще один вариант ставки — «Барселона» выиграет 1-й тайм и матч за 2,36, ведь такой сценарий гости реализовали в пяти из шести последних матчей.