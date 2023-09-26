ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаНевозможное возможно. Готов ли «Ман Сити» замахнуться на «квадрупл»?
    Все новости спорта

    Пресс-служба «Крыльев» перед матчем со «Спартаком»: Наверняка будет побит рекорд посещаемости

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Спартак
    В «Крыльях Советов» хотят побить рекорд по посещаемости за последние несколько лет в матче 10-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Ожидаем более 20 тысяч болельщиков. Продажи идут активно, интерес достаточно высокий, призываем всех болельщиков заранее приобретать билеты.

    Наверняка будет побит рекорд посещаемости за последние два года. Напомним, что на заключительный матч прошлого сезона со "Спартаком" и на кубковый матч с "Зенитом" в этом году пришло по 18 тысяч», — приводит слова пресс-службы самарцев «Чемпионат».

  • РПЛ. «Краснодар» увеличивает преимущество до 3-х очков
  • Итоги 9-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • После 9-и туров «Крылья Советов» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. Матч между самарской командой и «Спартаком» состоится 1-го октября в 16:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Мальорка» победную серию «Барселоны»?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.02
    •
  • «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» забьют друг другу
  • «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Лечче» оставит «Ювентус» позади?
  • «Ювентус» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  3.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пройссен Мюнстер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Реал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры