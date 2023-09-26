Пресс-служба «Крыльев» перед матчем со «Спартаком»: Наверняка будет побит рекорд посещаемости

хотят побить рекорд по посещаемости за последние несколько лет в матче 10-го тура российской Премьер-лиги со

«Ожидаем более 20 тысяч болельщиков. Продажи идут активно, интерес достаточно высокий, призываем всех болельщиков заранее приобретать билеты.

Наверняка будет побит рекорд посещаемости за последние два года. Напомним, что на заключительный матч прошлого сезона со "Спартаком" и на кубковый матч с "Зенитом" в этом году пришло по 18 тысяч», — приводит слова пресс-службы самарцев «Чемпионат».

После 9-и туров «Крылья Советов» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. Матч между самарской командой и «Спартаком» состоится 1-го октября в 16:30 мск.