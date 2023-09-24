«Атлетико» — «Реал»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче шестого тура испанской Примерыпереигралв мадридском дерби со счетом 3:1.

В составе хозяев поля дубль оформил Альваро Мората, еще один гол забил Антуан Гризманн. У «сливочных» точным ударом отметился Тони Кроос.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Реал Мадрид 3:1 Голы: 1:0 Альваро Мората (4'), 2:0 Антуан Гризманн (18'), 2:1 Тони Кроос (35'), 3:1 Альваро Мората (46') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Хосе Хименес (Анхель Корреа, 86'), Марио Эрмосо, Науэль Молина (Сесар Аспиликуэта, 65'), Маркос Льоренте, Коке (Аксель Витсель, 46'), Сауль Ньигес, Самуэл Лино, Антуан Гризманн, Альваро Мората (Мемфис Депай, 82') Реал Мадрид: Родриго, Джуд Беллингхэм, Лука Модрич (Хоселу, 46'), Тони Кроос (Браим Диас, 70'), Эдуардо Камавинжа (Орельен Чуаэми, 57'), Федерико Вальверде, Франсиско Гарсия (Ферлан Менди, 57'), Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Лукас Васкес (Начо Фернандес, 57'), Кепа Аррисабалага Предупреждения: Лука Модрич (45'), Хосе Хименес (45 + 1'), Ферлан Менди (67'), Джуд Беллингхэм (90 + 5')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» проиграл первый матч в этом сезоне ла лиги. Команда с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетико» находится на пятой строчке (10 очков).