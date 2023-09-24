Сегодня в 22:00 на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде «Атлетико» сыграет в дерби с «Реалом». За ходом встречи 6-го тура Ла Лиги приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Атлетико»

Мадридский «Атлетико» сыграл 4 тура с начала нового сезона и с 7 очками занимает 7 место в турнирной таблице Ла Лиги. Соотношение забитых и пропущенных мячей подопечных Симеоне составляет 10:4.

В крайнем туре «Атлетико» потерпел первое поражение в сезоне, причем сделал это с разгромом — 0:3 от «Валенсии» в гостях. И это после того, как мадридцы в 3-м туре не оставили шансов «Райо Вальекано» (7:0). До этого также была ничья с «Бетисом» (0:0) и победа над «Гранадой» (3:1).

В эту среду «Атлетико» сыграл в Риме матч первого тура Лиги Чемпионов против местного «Лацио». Мадридцы лишились победы, пропустив на 95-й минуте от голкипера итальянской команды Проведеля (1:1).

«Реал»

На текущий момент «Реал» занимает третью строчку в турнирной таблице (15 очков). «Барселона» и «Жирона» опережают «сливочных» на один балл, но подопечным Анчелотти свой матч еще предстоит сыграть.

У «Реала» на старте турнира пять побед из пяти и всего 3 пропущенных мяча при 10-ти забитых. В двух крайних матчах против «Хетафе» (2:1) и «Реала» (2:1) мадридцы добывали по три очка за счет волевых голов во вторых таймах.

В Лиге Чемпионов королевский клуб также стартовал с победы над берлинским «Унионом», правда далась она им с большим трудом. Единственный мяч на 94-й минуте игры забил Беллингем (1:0).

Личные встречи

В прошлом сезоне Ла Лиги «Реал» выиграл на выезде со счетом 2:1, а на «Сантьяго Бернабеу» встреча завершилась вничью (1:1). Всего в 10-ти последних официальных матчах на счету «сливочных» 6 побед, «Атлетико» был сильнее в одном случае и еще трижды команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Реал» с коэффициентом 2.59.