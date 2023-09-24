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    «Сливочные» одолеют земляков

    «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Ставка (к. 2.59) и прогноз на футбол, Примера, 24 сентября 2023 года

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    Лука Модрич
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Сентября 2023 года
    Атлетико
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    •  Атлетико 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Атлетико»

    Эта команда весьма посредственно стартовала в чемпионате. «Атлетико» в первых своих четырех матчах добыла всего 7 очков и занимает 7 место в таблице.

    «Матрасники» должны вернуться в привычную гонку за самые высокие места. Да и с атакой полный порядок: 10 голов в 4 матчах.

    В предыдущем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Атлетико» был разгромлен «Валенсией» (0:3).

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    А вот после того «Атлетико» неплохо стартовал в Лиге чемпионов. Команда Диего Симеоне на выезде расписала мировую с «Лацио» (1:1).

    «Атлетико» наверняка постарается прервать свою серию неудач. Вот только у «мастрасников» полный лазарет.

    «Реал» Мадрид

    Эта команда начала чемпионат блестяще. «Реал» Мадрид сейчас пребывает на вершине турнирной таблицы, на 2 очка опережая «Барселону».

    А вот с реализацией у «сливочных» не все так ярко. В 5 матчах игроки команды наколотили всего 10 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Реал» Мадрид в стартовом туре Лиги чемпионов с огромным трудом переиграл «Унион» (1:0).

    В кадровом плане у команды не все гладко. Травмированы Винисиус Жуниор, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль и Тибо Куртуа.

    И уж точно «Реал» Мадрид постарается добыть очередную победу. «Сливочные» сейчас выглядят мощнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 2.59.

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    На викторию «Атлетико» дают — 2.98, ничья оценена — в 3.41.

    Кадровые проблемы «матрасников» не дадут им шанса отобрать очки у лидера Примеры.

    Наш прогноз — Победа «Реала» Мадрид. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.59. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.41.

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    «Атлетико» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на футбол. «Сливочные» одолеют земляков
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