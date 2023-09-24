«Атлетико» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 6-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

Эта команда весьма посредственно стартовала в чемпионате. «Атлетико» в первых своих четырех матчах добыла всего 7 очков и занимает 7 место в таблице.

«Матрасники» должны вернуться в привычную гонку за самые высокие места. Да и с атакой полный порядок: 10 голов в 4 матчах.

В предыдущем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Атлетико» был разгромлен «Валенсией» (0:3).

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А вот после того «Атлетико» неплохо стартовал в Лиге чемпионов. Команда Диего Симеоне на выезде расписала мировую с «Лацио» (1:1).

«Атлетико» наверняка постарается прервать свою серию неудач. Вот только у «мастрасников» полный лазарет.

«Реал» Мадрид

Эта команда начала чемпионат блестяще. «Реал» Мадрид сейчас пребывает на вершине турнирной таблицы, на 2 очка опережая «Барселону».

А вот с реализацией у «сливочных» не все так ярко. В 5 матчах игроки команды наколотили всего 10 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Реал» Мадрид в стартовом туре Лиги чемпионов с огромным трудом переиграл «Унион» (1:0).

В кадровом плане у команды не все гладко. Травмированы Винисиус Жуниор, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль и Тибо Куртуа.

И уж точно «Реал» Мадрид постарается добыть очередную победу. «Сливочные» сейчас выглядят мощнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 2.59.

На викторию «Атлетико» дают — 2.98, ничья оценена — в 3.41.

Кадровые проблемы «матрасников» не дадут им шанса отобрать очки у лидера Примеры.

Наш прогноз — Победа «Реала» Мадрид. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.59. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.41.