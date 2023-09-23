«Бавария» — «Бохум»: счет матча 7:0, обзор голов

разгромила(7:0) в матче 5-го тура Бундеслиги.

В 1-м тайме хозяева забили 4 гола. Отличились Эрик Шупо-Мотинг на 4-й минуте, Гарри Кейн на 13-й минуте, Маттейс де Лигт на 29-й и Лерой Зане на 38-й минуте.

Во 2-м тайме «Бавария» забила еще 3 гола. Гарри Кейн уверенно реализовал пенальти на 54-й минуте, Матис Тель забил гол на 81-й минуте, а на 88-й все тот же Кейн сделал хет-трик, установив окончательный результат — 7:0.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Бохум 7:0 Голы: 1:0 Эрик Максим Шупо-Мотинг (4'), 2:0 Гарри Кейн (13'), 3:0 Маттейс де Лигт (29'), 4:0 Лерой Зане (38'), 5:0 Гарри Кейн (пенальти) (54'), 6:0 Матис Тель (81'), 7:0 Гарри Кейн (88') Бавария: Свен Ульрайх, Нуссайр Мазрауи, Маттейс де Лигт (Деотшанкюль Юпамекано, 46'), Ким Мин Джэ, Альфонсо Дэвис (Frans Kraetzig, 65'), Конрад Лаймер, Йозуа Киммих (Леон Горецка, 77'), Лерой Зане, Эрик Максим Шупо-Мотинг (Матис Тель, 65'), Кингсли Коман (Томас Мюллер, 77'), Гарри Кейн Бохум: Кристофер Антви-Адджей (Lukas Daschner, 77'), Такума Асано (Патрик Остерхаге, 68'), Максимилиан Виттек (Филипп Хофман, 36'), Кевин Штёгер, Энтони Лосийя (Кристиан Гамбоа, 46'), Матуш Беро, Феликс Пасслак (Noah Loosli, 36'), Бернардо, Иван Ордец, Эрхан Машович, Мануэль Риман Предупреждение: Энтони Лосийя (26')

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги (13 очков). «Бохум» — на 14-й позиции (3).