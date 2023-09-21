Стало известно, кого может купить «Ливерпуль» в случае продажи Салаха

рассматривает возможность приобретения нападающего мадридского «Реала»

По информации Fichajes, «Ливерпуль» попытается выкупить у «Мадрида» 22-летнего бразильца только в том случае продажи Мохамеда Салаха.

Как известно, серьезный интерес к Салаху по-прежнему проявляет «Аль-Иттихад». Не исключено, что в январе саудовский клуб предпримет еще одну попытку заполучить египетского нападающего.

Transfermarkt оценивает стоимость Родриго в 100 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании пять матчей и забил один гол.

Напомним, сообщалось, что защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд в ближайшее время продлит контракт с клубом.