«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: счет матча 3:1, обзор голов

«Манчестер Сити» обыграл «Црвену Звезду» (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол забили гости на 45-й минуте встречи. Нападающий «Црвены» Осман Букари решил пробить с угла штрафной и попал точно в правый угол ворот.

«Горожане» сумели сравнять счет на 47-й минуте благодаря усилиям нападающего Хулиана Альвареса. Форвард получил передачу от партнера по команде Эрлинга Холанна и в касание отправил мяч в ворота — 1:1.

Уже на 60-й минуте все тот же Альварес реализовал штрафной красивым ударом в девятку ворот — 2:1.

Точку в это матче поставил полузащитник хозяев Родри, который нашел пространство для удара и мощно пробил в нижний угол ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G Манчестер Сити — Црвена Звезда 3:1 Голы: 0:1 Осман Букари (45'), 1:1 Хулиан Альварес (47'), 2:1 Хулиан Альварес (60'), 3:1 Родриго Эрнандес (73') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Рубен Диаш (Рико Льюис, 84'), Натан Аке, Серхио Гомес (Мануэль Аканджи, 58'), Матеус Нунес, Родриго Эрнандес (Калвин Филлипс, 83'), Бернарду Силва (Жереми Доку, 44'), Хулиан Альварес, Филип Фоден (Оскар Бобб, 83'), Эрлинг Холанд Црвена Звезда: Cherif Ndiaye (Жан-Филипп Крассо, 68'), Стефан Митрович (Vladimir Lucic, 77'), Мирко Иванич (Петер Оладейи Олайинка, 68'), Осман Букари (Милош Дегенек, 82'), Марко Стаменич, Хван Ин Бём (Кингз Кангва, 82'), Милан Родич, Александар Драгович, Nasser Djiga, Срджан Мияйлович, Омри Глазер Предупреждения: Родриго Эрнандес (24'), Милан Родич (32'), Рубен Диаш (56'), Марко Стаменич (82')

В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Лейпцигом» 4 октября. «Црвена» сыграет с «Янг Бойзом» в тот же день.