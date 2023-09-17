Бителло о ничьей с «Пари НН»: Нам не удалось победить, поэтому мне сложно оценивать свою игру

Полузащитниквысказался о своей игре после ничейного результата в матче 8-го тура РПЛ с(1:1).

«Играли, может быть, хорошо, но, к сожалению, не удалось победить. Не заработали три очка, а это самое главное, поэтому сложно оценивать свою игру. Уровень чемпионата России хороший», — цитирует Бителло ТАСС.

Напомним, что полузащитник вышел на поле на 61-й минуте и не успел отметиться результативными действиями. После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе.

В следующем матче подопечные Марцела Лички встретятся 19-го сентября с «Краснодаром» в рамках группового этапа Кубка России.