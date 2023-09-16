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    «Спартак» в компенсированное время вырвал победу у «Сочи»

    «Спартак» — «Сочи»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Спартак» в родных стенах смог вырвать победу у «Сочи» со счетом 1:0.

    Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль
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    Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль

    Единственным голом в поединке на первой компенсированной минуте отметился Срджан Бабич.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Сочи 1:0
    Гол: 1:0 Babic S. (90+1') Спартак: Александр Селихов, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Babic S., Даниил Хлусевич, Виктор Мозес, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Квинси Промес Сочи: Николай Заболотный, Иван Миладинович, Ванья Дркушич, Marcelo Alves, Medvedev Y., Кирилл Кравцов, Амир Батырев, Agbalaka S., Kramaric M., Иван Игнатьев, Miguel Предупреждения: Амир Батырев (5'), Даниил Хлусевич (29'), Николай Заболотный (89'), (90+7')

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