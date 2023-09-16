Обляков: Надеюсь, скоро вернемся и будем в Европе играть со всеми

Полузащитник ЦСКАнадеется, что российские клубы и сборные в ближайшем будущем будут допущены к участию в международных турнирах.

«Для болельщиков интересно посмотреть, как сейчас мы смотримся на уровне других сборных. Интерес к футболу проявляется, потому что это — спорт номер один. Надеюсь, скоро вернемся и будем в Европе играть со всеми. Но об этом пока рано говорить.

Что думаю о возможном переходе в Азию? Не ко мне вопрос. Мы сейчас ждем дальнейших действий, как будут развиваться события. Как решится, так и решится. Там и будем играть.

Уровень футбола в Азии все равно повышается. Туда приезжают игроки европейских сборных. Конкурировать со звездами или играть вместе против них — это плюс для Азии, 100%. И уровень будет повышаться», — приводит слова Облякова «Матч ТВ».