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    Семак: Знаю, что в УЕФА ждут возвращения России

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об отстранении российских клубов от участия в европейских турнирах.

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    «Я знаю одно, что в УЕФА ждут возвращения России. Они готовы вернуть нас, когда будут для этого обстоятельства.

    Решение об исключении политизировано на 100%. Спорт должен быть тем звеном, которое будет объединять, а не разъединять людей.

    К сожалению, политизация спорта и излишняя медийность — это неправильно. Спорт должен быть вне политики.

    Команде не хватает того драйва Лиги чемпионов. Это, конечно, лучший клубный турнир в мире. Многие игроки стремятся туда попасть, чтобы ощутить эту атмосферу.

    Мы не можем повлиять на отстранение от еврокубков. Мы, конечно, скучаем по этой обстановке. Глобально внутри команды ничего не поменялось. Мы также тренируемся, готовимся к матчам. Нужно работать и ждать возвращения.

    Из игроков мы никого не держим. Если есть предложение для наших футболистов от тех команд, которые играют в Лиге чемпионов, то мы готовы отпустить. Но, как правило, таких предложений нет.

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    • На международной арене, безусловно, надо играть. Это важно в том контексте, в котором мы сейчас находимся. Международный матч — опыт. Мы играли с "Фенербахче", "Црвеной", "Сепаханом". Поедем и сыграем с "Нефтчи". Также важно, чтобы о нас помнили и знали, что мы все еще есть. В политическом контексте — это тоже важный момент.

    Если говорить о мотивации сейчас играть за сборную: любая игра за сборную — защита чести своей страны. И не нужна никакая другая мотивация. Конечно, разница между товарищескими и официальными матчами есть. Невозможно одинаково подойти к этим играм. Но побеждать — тоже хорошая мотивация в каждой команде. У нас на тренировках, например, такие зарубы в каждых двусторонках происходят», — приводит слова Семака «СБГ Мысли Вслух».

    Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

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