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    Президент «Урала» поддержал слова Карпина об отъезде россиян за границу

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    Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который призвал игроков уезжать за границу.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «У нас довольно-таки приличный, сложный чемпионат. Но, конечно, нам не хватает игр на международном уровне и еврокубков.

    Если уезжать то в хороший чемпионат и клубы, а не второсортные. И раньше говорили, что надо уезжать в Европу, где уровень выше.

    Валерий Георгиевич все правильно говорит. Он сам в Испании играл, Шалимов уезжал, Онопко. А потом в сборную приезжали.

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    • Может, Карпина просто кто-то не так понял. Он же хочет лучшего для ребят, так сборная действительно будет сильнее. Но я его поддерживаю.

    Просто не надо уезжать ради того, чтобы просто уехать. Если есть возможность, надо уезжать в хороший чемпионат.

    Но ребята у нас неплохие, и здесь могут повышать мастерство. Короче, в его словах ничего страшного нет», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

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    Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

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