Президент «Урала» поддержал слова Карпина об отъезде россиян за границу

Президент «Урала»отреагировал на слова главного тренера сборной России, который призвал игроков уезжать за границу.

«У нас довольно-таки приличный, сложный чемпионат. Но, конечно, нам не хватает игр на международном уровне и еврокубков.

Если уезжать то в хороший чемпионат и клубы, а не второсортные. И раньше говорили, что надо уезжать в Европу, где уровень выше.

Валерий Георгиевич все правильно говорит. Он сам в Испании играл, Шалимов уезжал, Онопко. А потом в сборную приезжали.

Может, Карпина просто кто-то не так понял. Он же хочет лучшего для ребят, так сборная действительно будет сильнее. Но я его поддерживаю.

Просто не надо уезжать ради того, чтобы просто уехать. Если есть возможность, надо уезжать в хороший чемпионат.

Но ребята у нас неплохие, и здесь могут повышать мастерство. Короче, в его словах ничего страшного нет», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Сбор национальной команды прошел с 4 по 12 сентября. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.