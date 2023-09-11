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    Хорватия с минимальным преимуществом победила Армению

    Армения — Хорватия: счет матча 0:1 (0:1) , обзор голов

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    Сборная Хорватия выиграла в гостях у Армении со счетом 1:0 и осталась лидером группы 6. Единственный мяч на счету полузащитника «Хоффенхайма» Андрея Крамарича.

    Сборная Хорватии
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    Сборная Хорватии

    Хорваты имели громадное преимущество на протяжении всего матча, но смогли забить всего один мяч. Его автором на 14-й минуте стал хавбек «Хоффенхайма» Андрея Крамарич.

    Во втором тайме хорваты были близки к тому, чтобы увеличить преимущество, но несколько раз в безнадежных ситуациях спасал вратарь сборной Армении Чанчаревич.

    После этой победы команда Златко Далича осталась на первом месте в группе 6. У нее 4 матча и 10 очков. Армения идет на третьей строчке с семью очками после 5 игр.

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