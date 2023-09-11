Армения — Хорватия: счет матча 0:1 (0:1) , обзор голов

Сборная Хорватии Фото: globallookpress.com
Хорваты имели громадное преимущество на протяжении всего матча, но смогли забить всего один мяч. Его автором на 14-й минуте стал хавбек «Хоффенхайма» Андрея Крамарич.
Во втором тайме хорваты были близки к тому, чтобы увеличить преимущество, но несколько раз в безнадежных ситуациях спасал вратарь сборной Армении Чанчаревич.
После этой победы команда Златко Далича осталась на первом месте в группе 6. У нее 4 матча и 10 очков. Армения идет на третьей строчке с семью очками после 5 игр.