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    СКА-Хабаровск — Волгарь: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.09.2023 в 08:00 начнется матч в очередном туре ФНЛ СКА-Хабаровск — Волгарь

    Футбол ФНЛ — Первая лига СКА-Хабаровск Волгарь Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    СКА-Хабаровск и Волгарь начнут матч в 08:00 в очередном туре ФНЛ, 10.09.2023.

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    Последний матч между собой: СКА-Хабаровск — Волгарь 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Волгарь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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